Wechsel im DEMIRE-Aufsichtsrat: Ernö Theuer folgt auf Prof. Dr. Kerstin Hennig



08.05.2024 / 08:50 CET/CEST

Wechsel im DEMIRE-Aufsichtsrat: Ernö Theuer folgt auf Prof. Dr. Kerstin Hennig Langen, den 08. Mai 2024. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) vermeldet einen Wechsel im Aufsichtsrat des Unternehmens. Kerstin Hennig hat das Kontrollgremium am 1. Mai 2024 auf eigenen Wunsch hin verlassen. Als neues Mitglied im Aufsichtsrat der DEMIRE und Nachfolger von Prof. Dr. Kerstin Hennig wurde Ernö Theuer, geschäftsführender Gesellschafter der Frankfurter Beteiligungsgesellschaft CRESPI Group bestellt. Markus Hofmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DEMIRE AG, sagt: "Wir bedanken uns herzlich bei Prof. Dr. Kerstin Hennig für ihre Arbeit, ihren kritischen Blick und ihre Expertise, die sie in den Aufsichtsrat des Unternehmens eingebracht hat. Wir wissen, dass sie die Entwicklung des Unternehmens weiterhin verfolgen wird und wünschen ihr für den weiteren beruflichen und privaten Weg alles nur denkbar Gute. Gleichzeitig freuen wir uns, Ernö Theuer als neues Aufsichtsratsmitglied begrüßen zu können, der künftig seinen wirtschaftlichen Sachverstand und seine Erfahrungen als Unternehmer und Investor einbringen wird." Der 62-jährige Ernö Theuer ist geschäftsführender Gesellschafter der Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft CRESPI Group sowie Geschäftsführer (CRO) der auf Immobilienbeteiligungen fokussierten SC Finance Four GmbH. Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagiert er sich unter anderem seit 2013 bei der Initiative PRO Flughafen e.V. - seit 2023 als deren Vorsitzender. *****

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September 2023 über einen Immobilienbestand von 60 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 861 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,4 Milliarden. Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert. Kontakt:

Julius Stinauer MRICS

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: + 49 6103 3724944

Email: stinauer@demire.ag



