News von Trading-Treff.de Wochenrückblick Rückblick: Am Montag erreichte der DAX den Widerstandsbereich bei 18192/18238 und schafft es im gestrigen Handel von dort aus nach oben zu steigen und damit den Widerstand in eine Unterstützung umzudrehen. Es kam sogar zu prozyklischen Käufen, die den DAX durch weitere Widerstände bei 18329 und 18428 brachten. Nicht nur stieg der breite Markt an, sondern auch Infineon mit +13% trugen ca. 39 Punkte zum Anstieg ...

