Nio wird 2025 unter seiner Marke Firefly ein Elektroauto zum Basispreis unter 30.000 Euro in Europa auf den Markt bringen. Und bereits Ende 2024 soll der erste Stromer der Marke Onvo weltweit gelauncht. Das kündigt Nicolas Vincelot an, General Manager von Nio France. Wie unter anderem "Car News China" berichtet, gewährte Nicolas Vincelot, Geschäftsführer von Nio France, bei einem chinesisch-französischen Wirtschaftsgipfel in Paris Einblicke in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...