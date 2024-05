freenet, der größte unabhängige Mobilfunkdienstanbieter Deutschlands, bildet eine Partnerschaft mit dem globalen Telekommunikationsnetzwerk 1GLOBAL, um das neue Angebot freenet Travel zu untermauern.

1GLOBAL provides roaming services to 7.5 million freenet customers. (Graphic: Business Wire)

Das neue Produkt schafft sofortigen Mehrwert für die Kunden von freenet, die in andere Länder reisen wollen. Die Berechnung der Roaming-Kosten und Datennutzung im Ausland gestaltet sich bei Geschäfts- und Urlaubsreisen oftmals kompliziert. 1GLOBAL eSIMs bieten Millionen von freenet-Kunden einen bedeutsamen Vorteil: die nahtlose mobile Internetnutzung in Ländern außerhalb der EU ohne hohe Roaming-Gebühren.

"Wir gehören zu den wenigen Anbietern weltweit, die in der Lage sind, eSIMs selbst bereitzustellen und zu konfigurieren. Durch diese Partnerschaft können jetzt Millionen von freenet-Kunden diverse Datenpakete für Länder außerhalb der EU erwerben, die ihnen auf Reisen eine kostengünstige Kommunikation gestatten.

Hakan Koç, Gründer und CEO von 1GLOBAL

1GLOBAL eSIMs: Sorgloses Reisen und minimale Roaming-Gebühren für freenet-Nutzer

Dieser Service steht jetzt allen Kunden von freenet mit eSIM-kompatiblen Geräten zur Verfügung. Um die eSIM auf dem Handy zu installieren, braucht man lediglich einen QR-Code einzuscannen und dann die Anweisungen auf dem Display zu befolgen. Wenn die 1GLOBAL eSIM heruntergeladen wurde, kann sie beliebig oft in allen von dem sicheren Hochgeschwindigkeitsnetzwerk unterstützten Ländern genutzt werden.

Den Nutzern stehen diverse Tarife zur Auswahl, und der gewünschte Datenplan für das Zielland kann sofort gebucht werden, selbst wenn kein Internetanschluss besteht. Die Kunden kommen dabei auch in den Genuss des 4G/5G-Hochgeschwindigkeitsnetzwerks von 1GLOBAL. Das Unternehmen hat ein vollumfängliches eSIM-Ökosystem entwickelt, einschließlich RSP (Remote SIM Provisioning) und Entitlement Servers, um im gesamten eSIM-Einsatzzyklus höchste Qualität sicherzustellen. Die vollständig integrierbare API kann speziell angepasst werden, um über eine breite Palette an Telekommunikationsprodukten ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis zu gewährleisten.

"Mit der Nutzung der eSIM-Fähigkeiten von 1GLOBAL wenden wir uns einer zukunftsfähigen, modernen Technologie zu. Damit sind wir in der Lage, unsere Position als Anbieter eines digitalen Lifestyles weiter zu festigen."

Salome Andrade Pohl, Head of Digital Lifestyle bei freenet

Über 1GLOBAL

1GLOBAL bietet in mehr als 160 Ländern weltweit eine schnelle und sichere Mobilfunk-Konnektivität an. Die eSIM-Technologie von 1GLOBAL integriert sich nahtlos in die Apps und Produkte anderer Unternehmen und kann in weniger als einer Minute auf jedem beliebigen, mit eSIM kompatiblen Gerät installiert werden.

Das im Jahr 2022 gegründete Unternehmen 1GLOBAL ist das neue Start-up von Hakan Koç, Mitbegründer und ehemaliger Co-CEO der AUTO1 Group. 1GLOBAL erwarb eine Reihe von Telekommunikationsanlagen, die seit 2006 in Betrieb sind, darunter ein international anerkanntes, von der GSMA akkreditiertes globales Mobilfunknetz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London und einem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Lissabon ist inzwischen auf über 400 Mitarbeiter in 12 Ländern angewachsen und hat in neun Ländern den Status eines voll regulierten MVNO (Mobile Virtual Network Operator) erlangt.

www.1global.com

Über freenet

Freenet bietet ein umfassendes Service-Portfolio von Mobilfunkkommunikation, Internet und TV-Entertainment. Kunden finden die idealen Produkte für ihr digitales Leben in ca. 500 freenet-Stores und online unter www.freenet-mobilfunk.de.

