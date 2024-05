Die SÜSS MicroTec SE, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, veröffentlicht heute die Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2024. Die am 18. April 2024 vorläufig mitgeteilten Finanzkennzahlen zum ersten Quartal 2024 werden ausnahmslos bestätigt. Im ersten Quartal 2024 hat SÜSS MicroTec einen Auftragseingang in Höhe von 98,3 Mio. € erzielt (Q1 2023: 94,9 Mio. €). Rund zwei Drittel entfielen auf das Segment Advanced Backend Solutions. Hervorzuheben war erneut die positive Entwicklung der Bonder mit einem Neugeschäft in Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...