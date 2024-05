In den abgelaufenen drei Monaten kletterte der Umsatz um 3 % auf 1,974 Mrd. Euro und der operative Gewinn (EBIT) stieg um ein Viertel auf 238 Mio. Euro. Die operative EBIT-Marge stieg von 10 % auf 12, 1 %. Nach Steuern und Dritten verdiente KNORR-BREMSE 154 Mio. Euro, was satte 19 % mehr sind als im Vorjahr. Auch das Ergebnis je Aktie steigerte sich und lag bei 95 Cent, wo im Vorjahr noch 80 Cent gestanden hatten. Analysten hatten insgesamt mit weniger gerechnet, so dass die Meldung ein Grund zur Freude ist, was sich heute auch in der Aktie widerspiegelt. Im Gesamtjahr 2024 soll der Umsatz wie geplant 7,7 bis 8 Mrd. nach 7,93 Mrd. Euro im Vorjahr erreichen. Die operative EBIT-Marge wird zwischen 11,5 und 12,5 (Vorjahr: 11,3) % erwartet. Das sind gute Aussichten!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



