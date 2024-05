Mit einem Kursplus von zeitweise über +10% setzt sich die Auto1-Aktie (WKN: A2LQ88) am Mittwochmorgen an die Spitze des SDAX und beschleunigt ihren Aufwärtstrend der letzten Monate. Seit Anfang März haben die Anteilsscheine von Europas größter Gebrauchtwagenplattform mehr als +60% zugelegt. Brummen die Geschäfte wieder? Auto1 vorgestellt Die Auto1 Group SE ist ein 2012 gegründetes Unternehmen mit juristischem Sitz in München und Verwaltungssitz in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...