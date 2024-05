Pressemitteilung der Metalcorp Group S.A.:

Metalcorp Group S.A. informiert ihre Anleihegläubiger über das heute beginnende Zeichnungsangebot für New Money-Schuldverschreibungen und Bond HoldCo-Aktien sowie den Umtausch der bestehenden Schuldverschreibungen in Ferralum-Schuldverschreibungen und NCO Invest-Schuldverschreibungen

Die Metalcorp Group S.A. informiert die Inhaber ihrer am 28. Juni 2026 fälligen 8,5 % Schuldverschreibungen in Höhe von 300 Mio. EUR (ISIN: DE000A3KRAP3) (die "Schuldverschreibungen 2026") und ihrer am 31. Dezember 2023 fälligen 9,0 % Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3LQF45) (die "Schuldverschreibungen 2023" und zusammen mit den Schuldverschreibungen 2026 die "Bestehenden Schuldverschreibungen") über die bevorstehende Umsetzung der Beschlüsse, die von den Inhabern der Schuldverschreibungen 2024 und der Schuldverschreibungen 2026 auf den jeweiligen Anleihegläubigerversammlungen im Juni bzw. Dezember 2023 gefasst wurden.

Wie in den Einberufungen zu den Anleihegläubigerversammlungen dargelegt, werden die Beschlüsse der Anleihegläubiger wie nachfolgend beschrieben umgesetzt.

- Alle Anleihegläubiger erhalten für jede bestehende Schuldverschreibung im Nennbetrag von 1.022,50 EUR (Schuldverschreibungen 2023) bzw. 1.000 EUR (Schuldverschreibungen 2026) folgende Rechte bzw. neuen Instrumente nach Maßgabe des in den Gläubigerabstimmungen beschlossenen Zuteilungsschlüssels:

(i) Erwerbsrechte, die zur Zeichnung der 12,5 Mio. EUR New Money-Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von je 1,00 EUR berechtigen, die von MCOM Investments Ltd. (umzuwandeln in eine PLC), einer Tochtergesellschaft der Ferralum Metals Group S.A., Luxemburg, ("New Money Schuldverschreibung") ausgegeben werden, sowie von Aktien der Bond HoldCo ("HoldCo-Aktien"), d. h. der Gesellschaft, die indirekt 49 % der Aktien der Ferralum Metals Group S.A. hält; und zwar erhalten ...

