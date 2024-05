Bechtle verzeichnete zwar einen leichten Umsatzrückgang um 2,3 % auf 1,5 Mrd. Euro, konnte aber durch margenstärkere Softwareerlöse das Rohergebnis um 4,2% auf 277 Mio. Euro verbessern. Bei einer leicht gestiegenen Kostenbasis, die vor allem auf höhere Personalkosten zurückzuführen ist, wuchs das EBIT weniger stark um 3,9% im Jahresvergleich auf 84 Mio. EUR. Unter dem Strich verbesserte sich auch das EBT um 2,8% auf 82 Mio. EUR, womit die EBT-Marge auf 5,5% anstieg, was voll im Rahmen der Erwartungen und des Jahresziels liegt. Das Management bleibt daher optimistisch, was den Ausblick betrifft, und verweist auf die wichtige Rolle der digitalen Transformation und die wachsende Nachfrage nach technologischen Fortschritten. Das Unternehmen bekräftigt seine Prognose für ein deutliches Wachstum von Geschäftsvolumen, Umsatz und Ergebnis, was sich in einem Umsatzwachstum von 5-10% im Jahr 2024 und einer stabilen EBT-Marge von ca. 5,8% im Jahr 2024 niederschlagen soll. Da Bechtle zu den führenden IT-Playern in Europa gehört und sich die Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor noch in der Frühphase der Digitalisierung befinden, glaubt mwb research weiterhin an die Wachstumsstory von Bechtle. Der Analyst bestätigt das Kursziel von EUR 59,00 und ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bechtle%20AG





