Der umfassende Servicefall bei MTU scheint verdaut und die Marktteilnehmer richten ihren Blick wieder in die Zukunft. Hier sehen sie steigende geplante Gewinne und konkurrenzfähige KGVs. Die Kursentwicklung hat aktuell den Charakter von einer Aufwärtssequenz in eine Seitwärtsrange gewechselt.Der Münchner Triebwerksbauer MTU sieht beim Rückruf tausender Flugzeugantriebe Licht am Ende des Tunnels. Laut MTU-CEO Lars Wagner waren in der Spitze bis zu 480 Airbus-Mittelstreckenjets mit dem fraglichen ...

