EQS-Ad-hoc: stock3 AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

stock3 AG übernimmt Joka Enterprises GmbH, Inhaber des Kölner Anbieters von Börsenbriefen Stockstreet GmbH



08.05.2024 / 11:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





stock3 AG übernimmt Joka Enterprises GmbH, Inhaber des Kölner Anbieters von Börsenbriefen Stockstreet GmbH Stockstreet überzeugt mit qualitativ hochwertigen Börseninhalten

Stärkung von stock3.com und des umsatzrelevanten Paid-Content-Segments

Mit Stockstreet-Konzept "von Trader für Trader" bleibt stock3 seiner Geschichte treu München, 08.05.2024 - Mit der zweiten Übernahme in diesem Jahr hat die stock3 AG (ISIN DE000A0S9QZ8) die Joka Enterprises GmbH übernommen. Das Unternehmen ist alleiniger Anteilseigner an der Stockstreet GmbH, Kölner Anbieter einer großen Auswahl an Börsenbriefen. Sowohl die auf aktive Anleger und Trader fokussierten redaktionellen Inhalte als auch Zielgruppe des Unternehmens sind eine ideale Ergänzung für die stock3 AG. Durch die daraus entstehenden Synergien verspricht sich der Münchner FinTech-Vorreiter positive Effekte u.a. auf Nutzerzahlen, Umsatz/Gewinn und die von der 100%-Tochter brokerize GmbH bereitgestellte Tradingfunktion. Die Übernahme wurde aus Eigenkapital finanziert, beide Parteien haben Stillschweigen über die Kaufsumme vereinbart. Die Stockstreet GmbH wurde 2001 gegründet und ist seitdem Anbieter von kostenpflichtigen Börsenbriefen, verfasst von Tradern mit jeweils mindestens zehn Jahren Börsenerfahrung. Das Angebot des Unternehmens, das zu 100 % der Joka Enterprises GmbH gehört, umfasst das gesamte Börsenspektrum: von kurz- bis langfristige Geldanlage. Ziel beider Unternehmen war und ist es, die Entwicklungen an der Börse tagtäglich zu erklären, neue Börsianer zu begeistern und den Börsenerfolg für seine Nutzerinnen und Nutzer zu maximieren. Mit der Übernahme der Joka Enterprises GmbH kann die stock3 AG seine hochwertigen Inhalte ergänzen und noch weiter stärken. Neben drei Finanzbeteiligungen (Sub Capitals, Tender Art, Vickii GmbH) ist der Kauf der Joka Enterprises GmbH bereits die zweite Übernahme für die stock3 AG seit seinem Börsengang 2022: Im Februar 2024 übernahm das Münchner Unternehmen bereits das erfolgreiche Projekt "Tradermacher" (Fokus Youtube) von und mit Lars Erichsen, hinzukommt die mehrheitliche Beteiligung an der Goldesel GmbH, die ihren Fokus auf App-Erlebnis und den Social-Media-Kanal Instagram legt. Mit diesen Deals baut die stock3 AG konsequent das zukunftsträchtige Segment der Börsenberichterstattung vor allem für aktive Anleger und Trader weiter aus und fokussiert sich auf die inhaltliche Stärkung seiner Plattform inklusive Social Media. Über die stock3 AG Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 ( www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Juliane Paul juliane.paul@stock3.com



Ende der Insiderinformation



08.05.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com