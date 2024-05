EQS-News: stock3 AG / Schlagwort(e): Sonstiges

stock3 AG: Neuer Broker auf stock3 - Freestoxx mit Fokus auf US-Aktien ab sofort verfügbar



16.05.2024 / 15:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

stock3 AG: Neuer Broker auf stock3 - Freestoxx mit Fokus auf US-Aktien ab sofort verfügbar München, 16.5.2024 - Seit heute ist mit Freestoxx ein weiterer attraktiver Broker auf der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3 verfügbar. Der Broker ist spezialisiert auf US-Aktien und ist eine Marke des renommierten Brokers WH SelfInvest, mit dem stock3 schon viele Jahre lang partnerschaftlich zusammenarbeitet. Freestoxx ist vor allem bei Nutzerinnen und Nutzern gefragt, die sich stark auf den US-Markt konzentrieren. Bei Freestoxx können über 5.000 US-Aktien kommissionsfrei direkt an den US-Börsen gehandelt werden. "Mit der Anbindung von Freestoxx an stock3 erweitern wir unser Angebot für alle Nutzerinnen und Nutzer, die speziell am Handel von US-Aktien interessiert sind", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "Mit WH SelfInvest pflegen wir seit einigen Jahren eine sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit. Umso mehr freuen wir uns nun, mit einer weiteren Marke von WH SelfInvest zusammenzuarbeiten." Mit Freestoxx wächst die Zahl der angebundenen Broker auf stock3 auf 12 an. "stock3 hat eine herausragende Stellung für aktiver Anleger im deutschsprachigen Raum", sagt Pascal Hirtz, Geschäftsführer bei WH SelfInvest. "Mit Innovationsgeist und Professionalität ist es uns gemeinsam gelungen, unser einzigartiges Produkt mit der Reichweite und Nutzerfreundlichkeit von stock3 zu kombinieren. Dies eröffnet allen Anlegern einzigartige Möglichkeiten." Nutzerinnen und Nutzer von stock3 können aktuell also über comdirect, Consorsbank, finanzen.net zero, flatex.de, flatex.at, justTRADE, ViTrade, JFD, WH SelfInvest, sino, Bitpanda und Freestoxx über stock3 handeln. Bei all diesen Brokern fungiert stock3 als technischer Dienstleister und nutzt für seine Anbindungen die sicheren Schnittstellen seiner 100%-Tochter brokerize GmbH. Die Eingabe der Zugangsdaten erfolgt entweder auf einer verschlüsselten Version von stock3, auf einer verschlüsselten Seite der brokerize oder direkt beim Broker. Durch die Verschlüsselung können die Daten während der Übertragungs- bzw. Verbindungssituation nicht durch Dritte verändert, gelesen oder manipuliert werden. Über die stock3 AG Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 ( www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Tania Wenisch tania.wenisch@stock3.com





16.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com