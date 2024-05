Die Jenoptik-Aktie klettert am Mittwoch mit einem Plus von knapp neun Prozent an die MDAX-Spitze. Grund sind starke Quartalszahlen, die der Technologiekonzern am Vormittag präsentierte. Damit übertraf er die Analystenerwartungen deutlich. Jenoptik verzeichnete zu Beginn des Jahres eine starke Leistung mit einem EBITDA-Anstieg von über 20 Prozent auf 44,5 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Die ...

