Seit Anfang dieser Woche (6. Mai 2024) kann die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383C76) der NEON EQUITY AG ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro sowohl über die Börse als auch über die Emittentin gezeichnet werden. Die Premieren-Anleihe der Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft wird jährlich mit 10,00% verzinst und hat ein Zielvolumen von 25 Mio. Euro (inklusive Aufstockungsoption auf bis zu 125 Mio. Euro). Gründer und Geschäftsführer Thomas Olek, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Immobiliengesellschaft publity, erläutert das Tätigkeitsfeld von NEON EQUITY sowie die Hintergründe der Anleihe-Emission.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Olek, Sie sind am Kapitalmarkt über die publity AG bekannt. Jetzt führen Sie die NEON EQUITY AG (ehemals TO Holding GmbH) nach dem Börsen-Listing im vergangenen Jahr auch auf den Anleihemarkt. Was genau ist das Geschäftsmodell von NEON EQUITY und wie verdienen Sie damit Ihr Geld?

Thomas Olek: Wir sind Impact Investor. Das heißt, wir engagieren uns bei Unternehmen, deren Geschäftsmodell nicht nur ökonomisch attraktiv ist, sondern welches auch einen positiven Effekt auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft hat. Wir investieren also in Unternehmen, die dazu beitragen, unsere Welt und unsere Umwelt besser zu machen. Wir helfen solchen Unternehmen auch dabei, ihr weiteres Wachstum zu finanzieren, indem wir sie in Kapitalmarktfragen beraten und dort unser Experten- und Investorennetzwerk zur Verfügung stellen. So begleiten wir beispielsweise Börsengänge und andere Transaktionen, wobei wir auf unsere eigene umfangreiche Erfahrung aus der Praxis zurückgreifen. Geld verdienen wir durch die positive Werteentwicklung unseres Beteiligungsportfolios und durch unsere Beratungsleistung. Mit dieser Kombination aus Wertsteigerungen und liquiditätssteigernden Gewinnen fühlen wir uns sehr wohl.

