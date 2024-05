Die PNE AG startet mit Rückenwind solide in das neue Geschäftsjahr 2024. Danach verweist der EE-Spezialist angesichts einer hohen Anzahl an Projekten in Bau und Bauvorbereitung auf ein erfolgreiches Gesamtjahr - die Projektpipeline hätte erneut ein Rekordniveau erreicht. Konkret weist die PNE AG für das Auftaktquartal eine Konzerngesamtleistung von 57,0 Mio. EUR (VJ: 45,3 Mio. EUR), Umsatzerlöse in ...

