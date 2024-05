© Foto: adobe.stock.com



Während Gold und Silber die Aufmerksamkeit im Edelmetallbereich auf sich zogen und mit beeindruckenden Rallyebewegungen glänzten, taten sich Platin und Palladium immens schwer, Aufwärtsmomentum zu kreierenPreisverfall trotz Defizit Um die Marktgegebenheiten einzuschätzen, lohnt ein Blick in die regelmäßig erscheinenden Bulletins des World Platinum Investment Councils (WPIC). Den Angaben des World Platinum Investment Councils zufolge trat der Platinmarkt im Jahr 2023 in eine defizitäre Phase ein. Das Defizit wurde dem Anfang März veröffentlichten Bulletin entsprechend mit 878.000 Unzen angegeben. Für 2024 erwartet das World Platinum Investment Council zwar ein geringeres Defizit in Höhe von …