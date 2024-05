Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) -Keyrus (https://nearshore.keyrus.com/en/en/home/), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse und digitale Transformation, ist stolz darauf, die Konsolidierung der Entwicklung und Bereitstellung von Datenlösungen per Fernzugriff aus Portugal bekannt zu geben. Nachdem Keyrus sein Fachwissen seit mehr als drei Jahren auf dem britischen, französischen und belgischen Markt erfolgreich unter Beweis gestellt hat, erweitert Keyrus (https://nearshore.keyrus.com/en/en/home/) Portugal Nearshore sein Angebot auf den Rest Europas. Mit diesem bedeutenden Schritt wird eine nahtlose Verbindung zwischen dem reichen technologischen Talent Portugals und den robusten Märkten der Dach-Region, der Niederlande oder der nordischen Länder geschaffen. Diese strategische Initiative ist nicht nur ein Zeichen für das unermüdliche Engagement von Keyrus bei der Förderung der digitalen Innovation und Transformation auf der ganzen Welt, sondern auch ein Meilenstein in der laufenden Mission des Unternehmens, technologische Grenzen zu überwinden.Keyrus (https://nearshore.keyrus.com/en/en/home/) Portugals Fokus auf Daten-Nearshore-Dienste unterstreicht die Wettbewerbsvorteile des Landes, einschließlich seiner hochqualifizierten technologischen Talente, seiner hochmodernen Infrastruktur und seiner geografischen und kulturellen Nähe zu den wichtigsten europäischen Märkten. Diese Faktoren, kombiniert mit der umfassenden Erfahrung und dem Wissen von Keyrus in den Bereichen Datenanalyse, Cloud-Lösungen, ML, Gen AI und digitale Lösungen, gewährleisten ein beispielloses Angebot in Bezug auf Qualität, Effizienz und Wert.Javier Riera, exekutiver Direktor für Südeuropa bei Keyrus, zeigt sich begeistert: "Die Konsolidierung unserer Nearshore-Datendienste läutet eine neue Ära der Zusammenarbeit ein, die Portugals Top-Talente aus dem Technologiebereich mit führenden europäischen Unternehmen zusammenbringt. Unser Ziel: Wir stellen personalisierte, auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte Ressourcen für effiziente Implementierungen und außergewöhnliche Ergebnisse bereit."Informationen zu KeyrusKeyrus ist ein weltweit tätiges Beratungs- und Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, Daten aus menschlicher Sicht wirklich wichtig zu machen. Denn es geht nicht nur um die Daten selbst, sondern auch um die Möglichkeiten, die wir durch ihre Nutzung entwickeln können. Daten, ob groß, klein, menschlich, komplex, historisch oder perspektivisch, sind nur dann sinnvoll, wenn sie genutzt werden, um Erfahrungen zu sammeln, das Verständnis zu verbessern und die besten Entscheidungen zu treffen. Unser Wertversprechen basiert auf fünf großen Dienstleistungsgruppen, die jeweils mehrere Angebote umfassen:• Automatisierung und künstliche Intelligenz.• Menschenzentrierte digitale Erfahrung.• Befähigung zu Daten und Analysen.• Cloud und Sicherheit.• Unternehmensumwandlung und Innovation.Wir von Keyrus helfen unseren Kunden, sich erfolgreich zu verändern und eine bessere Zukunft aufzubauen.Keyrus beschäftigt über 3500 Mitarbeiter und ist in über 27 Ländern auf 4 Kontinenten vertreten.Erfahren Sie mehr darüber, wie die Nearshore-Datenservices von Keyrus Ihre Geschäfts- und Datenstrategie revolutionieren können, indem Sie zu nearshore.keyrus.com gehen.Video - https://www.youtube.com/watch?v=KjNqa679m_YLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2405297/Keyrus_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/keyrus-erweitert-seine-nearshore-datendienste-und-verbindet-portugals-talente-mit-der-dach-region-den-niederlanden-und-den-nordischen-landern-302138932.htmlPressekontakt:+351 913 083 380Original-Content von: Keyrus Portugal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100098729/100919244