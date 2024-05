Hamburg (ots) -- LeGer by Lena Gercke expandiert mit dem internationalen Kosmetikkonzern Coty in den internationalen Beauty-Markt- Der Duft "LeGer" wird diesen Sommer erstmals in der DACH-Region lanciert, danach sollen weitere Märkte erschlossen werden- Hinter dieser strategischen Kooperation über eine langfristige Lizenzvergabe steht die Künstler- & Brand Agentur AB Glanz, die gemeinsam mit Lena Gercke seit mehreren Jahren die Marke LeGer aufgebaut hatIn enger Zusammenarbeit zwischen Topmodel Lena Gercke und der Agentur AB Glanz wurde 2017 das Unternehmen LeGer by Lena Gercke gegründet. Die Marke, geprägt von den Werten Empowerment, Inspiration und Innovation, hat sich seitdem zu einem der erfolgreichsten Personal Fashion Brands Deutschlands entwickelt.Nun soll die Marke gemeinsam mit dem internationalen Parfum- & Kosmetikproduzenten Coty weiter ausgebaut werden: Im Rahmen einer langfristigen Lizenzvereinbarung ist Coty exklusiv für die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von LeGers Duft- & Kosmetikprodukten verantwortlich. Seit fast zwei Jahren arbeitet der Kosmetikhersteller eng mit Lena Gercke an ihrem Signature Duft, der eine strategische Erweiterung des LeGer-Markenportfolios darstellt. Die Einführung des Debüt-Duftes in der DACH-Region ist für Sommer 2024 geplant, danach sollen weitere Märkte folgen. Übergeordnetes Ziel ist es, gemeinsam mit Coty eine starke Marktpräsenz für LeGer aufzubauen und eine solide Basis für die internationale Expansionspläne zu schaffen. So sollen das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit von LeGer nachhaltig gestärkt und die Marke international, als Beauty-Innovator etabliert werden."Ich freue mich sehr über die Weiterentwicklung von LeGer in den Beauty-Bereich, es ist der nächste wichtige Schritt. Mit Coty haben wir auch den perfekten Partner für die Kooperation gefunden, mit dem wir die Internationalisierung der Marke vorantreiben können", so Lena Gercke.Die Kooperation wird federführend von der Hamburger Agentur AB Glanz verhandelt und gemanagt. AB Glanz betreut Lena Gercke seit über 10 Jahren im klassischen Künstlermanagement sowie vor allem im Bereich der Marken- und Unternehmensentwicklung."Der Erfolg von Lena Gercke und LeGer ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir unseren holistischen Ansatz im Brand & Company Building umsetzen. Uns geht es um den Markenaufbau der von uns betreuten Stars und die vielfältige Kommerzialisierung dieser Personality Brands. Hier verstehen wir uns als strategische Partner der Künstler und sind auch das Bindeglied in den Markt mit unserem Netzwerk zu den Unternehmen", so Britta Friedrich, Gründerin und CEO von AB Glanz Entertainment.Die Kommerzialisierung der eigenen Marke ist heute das nachhaltigste Instrument für Künstler für langfristigen Erfolg. Durch die Positionierung über eigene Kanäle und Social Media erreichen Stars heute direkt ihre Fans und ihre Community - mit ihren Botschaften, Werbungen und auch mit eigenen Produkten.Über LeGer:LeGer wurde 2017 von Lena Gercke und dem Onlinehändler AboutYou gegründet. 2018 verlegte das Unternehmen seinen Sitz nach Berlin und wurde eigenständig. 2019 wurde das Unternehmen als erfolgreichste Personal Brand Deutschlands ausgezeichnet. Seitdem baute Lena Gercke das Unternehmen weiter aus und erweiterte das Sortiment um Möbel und Wohnaccessoires unter der Marke LeGer Home. Im Jahr 2024 folgte der nächste Schritt mit LeGer Beauty in Partnerschaft mit Coty. Lena Gercke, bekannt durch "Germany's next Topmodel" und Auftritte in TV-Shows wie "Germany's Got Talent" und "The Voice of Germany", ist die treibende Kraft hinter dem Unternehmen.Über AB Glanz:AB Glanz ist eine führende deutsche Agentur für Künstlermanagement und Markenaufbau. Das Portfolio umfasst Personal Management und Brand Building sowie die Konzeption und Umsetzung umfassender 360-Grad-PR-Strategien. Sie vertritt weltweit bekannte Celebrities, wie Karolina Kurkova, Lena Gercke oder Guido Maria Kretschmer und bietet Brandpartnern Möglichkeiten für Karrierewachstum in den Bereichen Mode, Beauty, Lifestyle, Entertainment, Film und Musik. AB Glanz nutzt dabei ein globales Netzwerk strategischer Partner, um den Kunden Zugang zu einem breiten Spektrum an Beziehungen und Ressourcen zu bieten. Durch Zusammenarbeit mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen werden individuelle Markenkonzepte entwickelt, um wertebasierte und glaubwürdige Personality Brands zu etablieren.Mehr Infos: https://ab-glanz.de/dePressekontakt:Besna Kahramanb.kahraman@ab-glanz.deOriginal-Content von: AB Glanz Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174774/5775090