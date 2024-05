Frankfurt (www.fondscheck.de) - ETFs erfreuen sich weiter großer Beliebtheit, so die Deutsche Börse AG."Wir hatten mehr als doppelt so viele Käufe wie Verkäufe", erkläre Holger Heinrich von der Baader Bank mit Blick auf die vergangene Woche. Auch Fabian Wörndl von Lang & Schwarz sehe weiter Käufe, vor allem in den großen Indices wie MSCI World und S&P 500. Aufgrund der Feiertage gehe es aber ruhiger zu. Heinrich spreche von erneut rückläufigen Umsätzen. "Wir sehen deutlich weniger Handelsaufkommen", melde auch Ivo Orlemann von der ICF Bank. ...

