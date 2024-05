NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 29 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem besser als erwartet ausgefallenen operativen Quartalsergebnis hob Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Online-Modehändler an. Zudem hob er seine Prognosen für das Bruttowarenvolumen in den Jahren 2024 und 2025 an./ck/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 21:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

