About You (AY) erfüllte die Jahresziele, welche in den vergangenen Quartalen zweimal gesenkt worden waren. Die Umsatzerlöse stiegen im Jahresvergleich um 1,6 % und lagen damit leicht über dem Konsens. Der Margendruck durch Rabatte und hohe Lagerbestände ließ nach, die Bruttomarge verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 38,7 %. Auf bereinigter Basis war das EBITDA für das Gesamtjahr positiv, unterstützt durch Verbesserungen in allen Kostenbereichen, vor allem im Marketing und Fulfillment. Die Aussichten für das Geschäftsjahr 24/25 in Bezug auf Umsatz und Betriebsergebnis waren jedoch enttäuschend, da sie den Konsens am oberen Ende der Spanne kaum erreichten. AY gab jedoch einen mittelfristigen Ausblick für das GJ 25/26 und darüber hinaus, der ein "deutlich" zweistelliges Umsatzwachstum und eine "signifikante" Verbesserung der Rentabilität vorsieht. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass es das Wachstum wieder ankurbeln kann, allerdings eher in den Jahren 2025/26, während 2024/25 eine Herausforderung bleiben wird. mwb research senkt seine kurzfristigen Schätzungen und kommt zu einem neuen Kursziel von EUR 6,50 (alt: EUR 7,00). mwb research bestätigt die Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE





