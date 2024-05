Die Ergebnisse der Siemens Healthineers AG (SHL) für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 24 waren im Rahmen der Erwartung. Umsatz und adj. EBIT verfehlten den Konsens leicht um 1%-2%, obwohl die Performance der Geschäftsbereiche unterschiedlich ausfiel, und das adj. EPS von EUR 0,55 wurde aufgrund niedrigerer Steuern um 8% übertroffen. Der Umsatz wuchs organisch um 3,0 % und organisch (ohne Antigengeschäft) um 11,7 %, während sich die adj. EBIT-Marge aufgrund von Kosteneinsparungen durch das Transformationsprogramm im Segment Diagnostik um 80 Basispunkte auf 15,1 % verbesserte. Die schwache Entwicklung im Segment Imaging (organischer Umsatz: +3% yoy gegenüber +5% yoy in Q1; adj. EBIT-Marge: -130bps yoy) enttäuschte jedoch etwas. Dennoch ist das Management optimistisch, dass sich die Umsätze und Auftragseingänge in dieser Sparte im zweiten Halbjahr erholen werden, insbesondere aufgrund der Belebung in China. Angesichts der zufriedenstellenden Fortschritte in H1 bekräftigte das Management seine Prognose für das Geschäftsjahr 24. Insgesamt wird sich der Medizintechnikmarkt nach Jahren der negativen Einflüsse nach Ansicht von mwb research erholen. Vor diesem Hintergrund stimmen die stabilen Umsätze in der Zeit nach der Pandemie die Analysten zuversichtlich, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, seine langfristigen Ziele eines mittleren bis hohen einstelligen Umsatzwachstums und eines zweistelligen Wachstums des bereinigten Gewinns pro Aktie zu erreichen. mwb research bekräftigt das BUY-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 62,00. Die vollstndige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Siemens%20Healthineers%20AG





