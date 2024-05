Mit einem Kurssprung von über +10% ist die Siemens Energy-Aktie (WKN: ENER6Y) am Mittwochmorgen klarer Spitzenreiter im DAX. Noch wichtiger: Der Energietechnikkonzern hat mit dem heutigen Kurssprung alle seit dem massiven Absturz im vergangenen Juni angefallenen Kursverluste wieder wettgemacht. Ist Siemens Energy wieder zurück in der Erfolgsspur? Siemens Energy vorgestellt Siemens Energy ist ein Elektro- und Energietechnikhersteller mit Sitz in München. ...

