Gerhard Lehner ist neuer Head of Germany bei der Investmentgesellschaft Savills Investment Management. Sein Fokus soll insbesondere auf dem Ausbau und dem Wachstum des Geschäfts in Deutschland liegen. Der international tätige Immobilien-Investmentmanager Savills Investment Management (Savills IM) hat Gerhard Lehner zum Head of Germany berufen. In dieser Funktion soll er den weiteren Ausbau und das Wachstum des Deutschlandgeschäfts verantworten. Er berichtet an Kevin Aitchison, Managing Director ...

