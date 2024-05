DJ PTA-Adhoc: Medigene AG: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der Privatplatzierung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Planegg/Martinsried (pta/08.05.2024/11:55) - Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert, gibt hiermit das vorläufige Ergebnis der am 22. April 2024 beschlossenen Kapitalerhöhung von 24.562.658,00 Euro um bis zu 4.912.531,00 Euro auf bis zu 29.475.189,00 Euro bekannt und teilt mit, dass 4.152.247 neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von Bezugs und Mehrbezugsrechten der Aktionäre bezogen wurden. Dies entspricht einer Bezugsquote von 84.52%.

Nach diesem vorläufigen Ergebnis des Bezugsangebots startet nunmehr und mit sofortiger Wirkung die Privatplatzierung, in deren Rahmen die bis zu 760.284 neuen Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von Bezugsrechten bezogen wurden, ausgewählten Investoren innerhalb der Europäischen Union zum Erwerb angeboten werden. Die nicht im Rahmen der Privatplatzierung gezeichneten neuen Aktien wird ein Investor im Rahmen einer Backstop-Vereinbarung übernehmen.

Vor diesem Hintergrund steht fest, dass die Kapitalmaßnahme voll gezeichnet und die Gesellschaft einen Brutto-Emissionserlös in Höhe von rund 5,9 Mio. Euro erhalten wird.

Dieser Bruttoemissionserlös soll zur Finanzierung des operativen Geschäfts und zum Fortschreiten der Arbeiten hin zur klinischen Entwicklung des Hauptprogramms des Unternehmens, MDG1015, verwendet werden.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts München beträgt das neue Grundkapital der Gesellschaft 29.475.189,00 Euro und ist eingeteilt in 29.475.189 auf den Namen lautende Stückaktien ohne Nennbetrag.

Das Unternehmen prüft aktuell die Auswirkung auf die Liquiditätsreichweite.

