Nach einem Rückgang von rund 15 Prozent in diesem Jahr befindet sich die Apple-Aktie wieder im Aufwind. Der Aktienkurs notiert auch am Mittwoch im vorbörslichen Handel leicht im Plus. Im Anschluss an die Veröffentlichung der Quartalszahlen gewann die Erholung zusätzlich an Fahrt. Mit einem Rekord von 110 Milliarden Dollar an neuen Aktienrückkäufen begeisterte der iPhone-Hersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...