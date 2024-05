Wien (www.fondscheck.de) - Die Erste Asset Management überlegt, ihre Produktpalette in neue Felder auszuweiten, so die Experten von "FONDS professionell"."Wir interessieren uns für neue Assetklassen, wie etwa Private Markets, und wir wollen dafür einen ELTIF nach der neuen Regelung auflegen", habe Heinz Bednar, Chef der Gesellschaft, unlängst am Rande einer Veranstaltung gesagt. Die Pläne seien demnach noch wenig konkret, auch ein Zeitrahmen stehe noch nicht fest. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...