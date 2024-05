Der Umsatz von Metro im 2. Quartal 23/24 entsprach den Konsensvorgaben. Das adj. EBITDA verfehlte den Konsens jedoch um 19%, was auf Einmaleffekte und negative Währungseffekte zurückzuführen ist. Der Umsatz wuchs währungsbereinigt um 3,9 % und portfoliobereinigt um 7,2 %, angeführt von einem Wachstum in allen Vertriebskanälen und Regionen, insbesondere aufgrund der Stärke des HoReCa-Geschäfts und inflationsbedingter Preiserhöhungen. Das bereinigte (adj.) EBITDA (-34% yoy auf EUR 73 Mio.) wurde jedoch durch das Auslaufen von Lizenzeinnahmen und Transformationskosten belastet, so dass das Unternehmen im zweiten Quartal einen Nettoverlust von EUR 193 Mio. verzeichnete. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Kostendrucks, strategischer Investitionen und eines allgemein unsicheren Marktumfelds hat das Management seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 24 bestätigt. Wir erkennen zwar die Fortschritte von Metro bei Umsetzung der sCore-Wachstumsstrategie und die konsequente Ausrichtung auf Multichannel-HoReCa-Kunden an, aber es sind noch erhebliche Fortschritte erforderlich, um die Ziele für 2030 zu erreichen und die Prognosen zu erhöhen sowie eine Neubewertung vorzunehmen. Wir behalten unser BUY-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 7,70 bei, da die Bewertung einen attraktiven Einstiegspunkt bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Metro%20AG





Lithium vs. Palladium - Ist das die Chance des Jahrzehnts? Sichern Sie sich den kostenlosen PDF-Report! So können Sie vom Boom der Rohstoffe profitieren. Hier klicken