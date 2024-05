NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach endgültigen Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Diese hätten die Eckdaten des Konsumgüterkonzerns bestätigt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 06:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 06:06 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

