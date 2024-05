© Foto: Robert Michael - dpa



Borussia Dortmund ist mit einem 0:1-Sieg im Rückspiel über Paris St. Germain ins Champions-League-Finale eingezogen. Die BVB-Verantwortlichen setzen die Prognose hoch. Die Aktie zieht mächtig an. Nach dem erfolgreichen Einzug ins Finale der UEFA-Champions League am Dienstagabend hat Borussia Dortmund seine Gewinnprognose erneut angehoben. Der Konzern rechnet nun mit einem Jahresüberschuss von 40 bis 50 Millionen Euro. Zuvor lag die Prognose bei 33 bis 43 Millionen Euro. Im Rückspiel erzielte Mats Hummels das entscheidende Tor in der zweiten Halbzeit, womit Dortmund souverän ins dritte Champions-League-Finale seiner Vereinsgeschichte und das erste seit 2013 einzog. Trotz einer …