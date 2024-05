Wien (www.fondscheck.de) - Olaf Grüneke leitet ab sofort den Deutschland-Vertrieb von Superfund, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde unter anderem für den Markteintritt der beiden Themenfonds Superfund Black Blockchain (ISIN LI1231315725/ WKN A3D2ZC) und Superfund Gold, Silver + Mining (ISIN LI1231313431/ WKN A3D2YY), die nun auch in Deutschland auf dem Markt seien, verantwortlich sein. "Wir freuen uns, mit Olaf Grüneke einen sehr erfahrenen Vertriebsprofi für Investmentfonds an Bord holen zu können. Sein Netzwerk in alle Vertriebskanäle wird uns in Deutschland dabei helfen, die Themen Blockchain und Edelmetalle einem breiten Publikum zugänglich zu machen", erkläre Christopher Kampner, Head of Sales von Superfund. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...