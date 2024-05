© Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance



Das norwegische Batterie-Startup Freyr hat am Mittwochmittag seinen Quartalsbericht veröffentlicht. Der zeichnet sich erneut vor allem durch hohe Verluste aus.Das mit großen Versprechungen gestartete Batterie-Startup Freyr Battery hat sich seit seinem Börsengang als Alptraum für Anleger sowie als Geldvernichtungsmaschine entpuppt. Auf 83 Prozent belaufen sich die Verluste seit dem IPO. Allein in den vergangenen 12 Monaten verlor die Aktie 73 Prozent an Wert. Umsatz: 0,00 US-Dollar ... Grund hierfür ist vor allem, dass das Unternehmen noch immer über kein operatives Geschäft verfügt und sich die geplante Serienfertigung der SemiSolid genannten Lithium-Ionen-Batterien, die gegenüber …