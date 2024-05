Zürich (ots) -Das Schweizer Modelmanagement The Kinship und ihre Gründerinnen, das internationale Topmodel Ronja Furrer sowie das ehemalige Model und Unternehmerin Jenny Bachmann, laden zum ersten offenen Casting Call & Conversation in Zürich ein. Am Samstag, 25. Mai 2024 haben Interessierte und deren Angehörige die Gelegenheit, tiefer in die Welt des Modelberufs einzutauchen. Dabei besteht auch die Möglichkeit, sich direkt bei The Kinship zu bewerben, für alle, die einen ersten Schritt in die Branche wagen möchten.The Kinship, das Schweizer Boutique Modelmanagement, gegründet im Jahr 2020 vom internationalen Topmodel Ronja Furrer und dem ehemaligen Model Jenny Bachmann, lädt zum ersten lokalen Casting-Event ein, welcher darauf abzielt, Schweizer New Faces zu entdecken und gleichzeitig über den Beruf Model aufzuklären. Der offene Casting Call & Conversation findet am 25. Mai 2024, 14.00 - 17.00 Uhr im Kaisin, Talacker 35 in Zürich statt und fungiert als Plattform, um Frauen diverser Altersklassen sowie deren Angehörige oder Freund:innen eine Anlaufstelle zu bieten, sich über den Modelberuf zu informieren und die Agentur persönlich kennenzulernen. Nebst einem moderierten Talk haben Interessierte vor Ort die Möglichkeit, sich direkt bei The Kinship zu bewerben. Gesucht werden Frauen im Alter von 15 Jahren und aufwärts, ohne Altersgrenze, für die Kategorien High Fashion, Beauty, Commercial, Curvy und Plus Size.Die beiden Gründerinnen wollen vor allem Aufklärungsarbeit leisten sowie irreführende Klischees und falsche Vorurteile gegenüber der Branche ausräumen. The Kinship bietet dem hiesigen Markt eine Anlaufstelle, als transparentes und vertrauenswürdiges Modelmanagement, sie fördern und begleiten ihre Talente international. Dabei bringen Ronja und Jenny ihre langjährigen persönlichen Erfahrungen ein, wobei sie auf eine enge Beziehung zu ihren Talents setzen und deren individuellen Stärken fördern - eine ganz neue Art von Modelmanagement. "Wir möchten unseren Talenten eine solide und starke Grundlage bieten, auf der sie ihr volles Potenzial entfalten können", so die Gründerinnen.Am Samstag, 25. Mai 2024, während drei Stunden, bietet sich die Möglichkeit sich zum Casting anzumelden, und am offiziellen Talk um 15.00 Uhr, mit anschliessender Fragerunde, viele persönliche Insights von den beiden Mentorinnen zu erfahren. Das Event steht allen offen - Eltern, Grosseltern, Freund:innen und natürlich interessierten Talenten. Durch den Talk führt Nadja Zimmermann, Moderatorin, Bloggerin und Mutter. Dabei werden Fragen zum Modelberuf, zur Branche sowie zu persönlichen Erfahrungen von den Inhaberinnen Ronja und Jenny beantwortet.Vor Ort ist auch eine renommierte internationale Fotografin, die ebenfalls von ihren Erfahrungen in der Branche berichtet sowie interessierte Bewerberinnen gleich vor Ort ablichtet. Der offene Casting Call & Conversation ist kein Wettbewerb, sondern eine Initiative, dem Schweizer Markt eine etwas andere Anlaufstelle zu bieten, über den Modelberuf aufzuklären, Talente zu entdecken und langfristig zu begleiten. The Kinship unterstützt mit Fokus auf eine internationale Modelkarriere. Willkommen sind alle, die das Modelmanagement sowie die Welt der Models kennenlernen möchten, ohne Voranmeldung.Pressekontakt:Mehr Infos und Interview Anfragen an:Real Time SocietyCarmela StevaninHardturmstrasse 688005 Zürichcarmela.stevanin@realtimesociety.comhttps://www.realtimesociety.comhttp://www.thekinship.ch/http://www.instagram.com/the__kinship/Original-Content von: The Kinship, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100098730/100919251