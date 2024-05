Frankfurt (ots) -Die Ankündigung des Comebacks des Jahres vor wenigen Wochen hat Deutschland begeistert. Nach fast 10 Jahren kommt der Champion des Entertainments aus seiner Deckung zurück auf die große Bühne - oder besser gesagt, in den Boxring! Bei dem Mega-Event trifft Stefan Raab zu einem letzten Kampf auf die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich. Umso mehr freut sich der digitale Versicherungsmakler CLARK (http://www.clark.de), bei dem Showkampf-Spektakel dabei zu sein und stolzer Namensgeber von DER CLARK FINAL FIGHT zu sein.Christer Schulz-Gärtner, Geschäftsführer von CLARK Deutschland und verantwortlich für das Marketing des Insurtechs berichtet: "Wir bei CLARK sind begeistert, Teil dieses historischen TV-Ereignisses zu sein. DER CLARK FINAL FIGHT wird zweifellos ein unvergessliches Erlebnis für alle Box- und Unterhaltungs-Fans. Gleichzeitig ist es eine einzigartige Möglichkeit für uns, CLARK als den digitalen Versicherungsexperten einem Millionenpublikum näherzubringen."Der Showkampf des Jahres - DER CLARK FINAL FIGHT - wird am 14. September 2024 im Düsseldorfer PSD Bank Dome stattfinden. Die Übertragungsrechte für das Event hat sich RTL gesichert.Ein Jahreshighlight im innovativen Marketing-Mix von CLARKDer digitale Versichungsmakler CLARK hat in den letzten Jahren erheblich in den Ausbau seiner Marke investiert und sich dabei zu einem Vorreiter in modernen Marketingkanälen wie Podcasts, Influencer:innen-Kooperationen, Instagram und TikTok entwickelt. Da CLARK eine Zeit lang nicht in Offline-Kanälen wie TV präsent war, freut sich das Insurtech auch auf sein eigenes Comeback in diesem Medium. DER CLARK FINAL FIGHT wird Teil der strategischen Ausrichtung zur Stärkung der Marke und der Vertiefung des Engagements mit Kund:innen und Entertainment-Enthusiast:innen.Weitere Informationen zu DER CLARK FINAL FIGHT werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.Über CLARKDer führende Versicherungsmanager CLARK bietet seinen Kund:innen die Möglichkeit, ihre Versicherungen digital zu verwalten, zu vergleichen und zu verbessern. Mehr als 700.000 Kund:innen nutzen bereits die intelligenten Algorithmen und die individuelle Expert:innen-Beratung von CLARK. Das Insurtech wurde im Juni 2015 gegründet und beschäftigt in Deutschland an den drei Unternehmensstandorten Frankfurt am Main, Berlin und Saarbrücken insgesamt über 400 Mitarbeitende.Pressekontakt:CLARK Pressestellepresse@clark.deOriginal-Content von: Clark Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139186/5775316