Silberpreis über 27 Dollar - Zinssenkungsfantasien und US-Inflationsdaten im Blick

Mit rund 27,24 Dollar je Unze tritt der Silberpreis zur Wochenmitte nahezu auf der Stelle. Nachdem die Zinssenkungsfantasien zu Wochenbeginn dem Edelmetall kräftig Auftrieb gaben, suchen Anleger nun nach weiteren geldpolitischen Hinweisen. Neben Aussagen durch Fed-Vertreter dürfte schon bald die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten in einer Woche ihre Schatten vorauswerfen. Schwacher US-Arbeitsmarktbericht wirkt weiter nach - Anleger hoffen auf weitere Zinssenkungssignale Der US-Jobbericht vom vergangenen Freitag für den Monat April hat Anleger in Bezug auf zeitnahe Zinssenkungen in den USA zuversichtlich gestimmt. Mit insgesamt 175.000 Einheiten wurden in der größten Volkswirtschaft der Welt deutlich weniger neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen als im Vorfeld gedacht (243.000). Der Einbruch am Arbeitsmarkt könnte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) veranlassen, schon früher als gedacht an den berüchtigten Zinsschrauben nach unten zu drehen.

Aktuell schätzt das "Fed-Watch-Tool" aus dem Hause der CME Group die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung auf der September-Sitzung auf 49 Prozent.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

