Die bekannte Investorin hat gerade in großem Stil Aktien des KI-Unternehmens Palantir gekauft - was dahintersteckt und ob sie es ihr gleichtun sollten Wenn Cathie Wood (68) Aktien kauft, schauen Anleger ganz genau hin. Wenn sie das auch noch in großem Stil macht und Aktien in Millionenhöhe kauft, erst recht. Und wenn es sich dann auch noch um eines der bekanntesten KI-Unternehmen handelt, ist das Interesse groß. Denn Cathie Wood gilt als eine der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...