Übernahme von WEECO Pharma: SYNBIOTIC baut Position im Markt für Medizinalcannabis weiter deutlich aus



Die deutsche Industriehanf- und Cannabis-Unternehmensgruppe SYNBIOTIC SE übernimmt die WEECO Pharma GmbH aus Hildesheim/Deutschland. Mit dem Zusammenschluss wird SYNBIOTIC zu einem der bedeutendsten Player auf dem deutschen und europäischen Markt für Medizinalcannabis.



"Mit WEECO Pharma verfügt unsere Unternehmensgruppe ab sofort über ein hochqualitatives Vollsortiment an Cannabisblüten. Gemeinsam mit unseren weiteren Töchtern MH medical hemp und SYNBIOTIC Distribution sind wir in der Lage, das MedCan-Vollsortiment aus Blüten sowie Extrakten und Dronabinol, insbesondere im Bereich der alternativen Darreichungsform, anzubieten", erklärt Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor SYNBIOTIC. "Das wird unsere Marktposition im Segment Medizinalcannabis deutlich stärken."



"Das Team von WEECO Pharma hat mit SYNBIOTIC einen Partner gefunden, der die erfolgreiche Wachstumskurve konsequent fortführt, beschleunigt und unterstützt. WEECO Pharma wird in dieser Konstellation den eingeschlagenen Kurs als Flaggschiff im Bereich Medizinalcannabis fortsetzen", so Malte Johannes, Geschäftsführer WEECO Holding. "Ich bin kein Freund von Floskeln, aber ‚Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile' trifft es in diesem Fall auf den Punkt."



WEECO Pharma vereint als deutscher Importeur und Großhändler ein internationales Netzwerk von Produzenten für Medizinalcannabis, darunter einige der weltweit führenden EU-GMP-Hersteller. Das Unternehmen ist auf den nationalen und internationalen Handel mit Medizinalcannabis, unter anderem mit selbstentwickelten Genetiken spezialisiert. Darüber hinaus fokussiert sich WEECO Pharma verstärkt auf die Produktentwicklung für Magistralrezepturen in Zusammenarbeit mit ausgewählten Apotheken und Ärzten.



WEECO verfügt darüber hinaus über eine ausgezeichnete Expertise im Bereich neuer Cannabis-Genetiken. In einer für wissenschaftliche Zwecke lizensierten Anlage in Dänemark entwickelt WEECO unter anderem neue Cannabissorten, die ihre genetische Herkunft aus einem der weltweit führenden Cannabismärkte in Kalifornien/USA haben.



"Die Übernahme von WEECO Pharma ist ein weiterer entscheidender Meilenstein unserer erfolgreichen Buy and Build-Strategie", so Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor SYNBIOTIC. "Der prognostizierte Umsatz von WEECO Pharma für 2024 liegt bei rund fünf Millionen Euro. Für SYNBIOTIC würde das bedeuten, dass der geplante Umsatz der gesamten Gruppe in diesem Jahr bei über 20 Millionen Euro liegen kann. WEECO Pharma sollte sich zu einem echten Gewinn für unsere Investoren und Aktionäre entwickeln."



Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy and Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel - vom Feld ins Regal. Kerngeschäfte des vertikal integrierten Unternehmens sind Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und Cannabis-Produkten.

SYNBIOTIC hat eine klare Strategie, die Expansion entlang der Wertschöpfungsketten ihrer Geschäftsbereiche - Hanf und CBD, medizinischem Cannabis sowie Konsumcannabis - weiter auszubauen.



