Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch sind sechs neue Exchange Traded Notes von WisdomTree über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der WisdomTree Qs100 5x ETN biete ein gehebeltes Investment in den E-mini NASDAQ 100 Futures-Kontrakt mit dem nächstliegenden vierteljährlichen Verfallsdatum. Dabei könnten Anleger*innen wahlweise an der fünffach gehebelten steigenden oder fallenden Kursentwicklung der täglichen Performance des zugrundeliegenden US Technology Rolling Futures Index partizipieren. ...

