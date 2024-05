Lonza Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Lonza gibt Ergebnisse der Generalversammlung 2024 bekannt - Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden genehmigt



08.05.2024 / 15:00 CET/CEST



Jean-Marc Huët wurde als Präsident des Verwaltungsrats gewählt

Die Aktionäre wählten alle zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsratsmitglieder wieder

Eine Dividende von CHF 4.00 pro Aktie wird ab dem 15. Mai 2024 ausgeschüttet

Die anwesenden und vertretenen Aktionäre hielten insgesamt 29'994'055 Aktien, was 40.28% des Aktienkapitals entspricht

Deloitte wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 wiedergewählt Basel, Schweiz, 8. Mai 2024 - Die heutige Generalversammlung der Lonza Group AG wurde unter der Leitung des scheidenden Verwaltungsratspräsidenten Albert M. Baehny abgehalten. 40.28% des Aktienkapitals waren an der Generalversammlung vertreten, wobei die anwesenden und vertretenen Aktionäre insgesamt 29'994'055 Aktien hielten. Die Verwaltungsratsmitglieder, die sich zur Wiederwahl stellten, wurden alle für ein weiteres Jahr in ihrem Amt bestätigt. Zur Wiederwahl standen Marion Helmes, Angelica Kohlmann, Christoph Mäder, Roger Nitsch, Barbara Richmond, Jürgen Steinemann und Olivier Verscheure. Jean-Marc Huët wurde für eine Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat und als Präsident des Verwaltungsrats gewählt. Er tritt die Nachfolge von Albert M. Baehny, CEO ad interim, an, der im Sommer Lonza verlassen wird, wenn der neue CEO, Wolfgang Wienand, seine Tätigkeit aufnimmt. Die Aktionäre bestätigten Angelica Kohlmann, Christoph Mäder und Jürgen Steinemann als die drei Mitglieder des Vergütungsausschusses für ein weiteres Jahr in ihrem Amt. Die Aktionäre unterstützten auch die übrigen Anträge des Verwaltungsrats, unter anderem die Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange, die Genehmigung des Vergütungsberichts 2023 (Konsultativabstimmung) und die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Deloitte AG, Zürich (CH) wurde von den Aktionären als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 wiedergewählt. Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende von CHF 4.00 je Aktie wurde von den Aktionären angenommen. Die Ausschüttung erfolgt ab dem 15. Mai 2024. Fünfzig Prozent dieser Dividende wird aus der Kapitaleinlagereserve ausgezahlt und sind von der schweizerischen Verrechnungssteuer befreit. Für weitere Informationen finden Sie in den detaillierten Abstimmungsergebnissen . Über Lonza

Lonza ist eines der weltweit grössten Produktionsunternehmen im Gesundheitswesen. Auf fünf Kontinenten unterstützt unsere globale Community von rund 18'000 Kolleginnen und Kollegen Pharma-, Biotech- und Ernährungsunternehmen dabei, ihre Therapien auf den Markt zu bringen. Mit unserer Vision, jede Therapie zum Leben zu erwecken, unterstützen wir unsere Kunden mit einer Kombination aus technologischem Verständnis, erstklassiger Produktion, wissenschaftlichem Fachwissen, hervorragenden Prozessen und Innovation. Unsere Arbeit ermöglicht es unseren Kunden, ihre therapeutischen Entdeckungen zu entwickeln und zu vermarkten, damit ihre Patienten von lebensrettenden und lebensverbessernden Behandlungen profitieren können. Unser Geschäft ist so strukturiert, dass wir die komplexen Anforderungen unserer Kunden in vier Geschäftsbereichen erfüllen können: Biologics, Small Molecules, Cell & Gene und Capsules & Health Ingredients. Unser Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von CHF 6.7 Milliarden und ein Kern-EBITDA von CHF 2.0 Milliarden. Erfahren Sie mehr unter www.lonza.com Folgen Sie @Lonza auf LinkedIn

