Von NetApp beauftrage Studie eines führenden Marktforschungsunternehmens identifiziert wichtigste Aspekte bei der Umsetzung erfolgreicher KI-Initiativen und benennt die Dateninfrastruktur als Basis für eine verantwortungsbewusste Skalierung von KI

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, hat heute Erkenntnisse aus seinem neuesten Bericht zur wachsenden KI-Nutzung in Unternehmen veröffentlicht. Das von NetApp in Auftrag gegebene IDC Whitepaper mit dem Titel "Scaling AI Initiatives Responsibly: The Critical Role of an Intelligent Data Infrastructure*" stellt die verschiedenen Herausforderungen und Geschäftsvorteile bei unterschiedlichen KI-Reifegraden heraus und gewährt Einblicke in die erfolgreichen Strategien führender Unternehmen bei ihren Initiativen, um KI und GenAI-Workloads verantwortungsbewusst zu skalieren. Der Report beleuchtet praxisorientierte Ansätze und hilft Unternehmen, häufige Fallstricke zu vermeiden und zu gewährleisten, dass ihre KI-Initiativen nicht zu den 20 gehören, die zum Scheitern verurteilt sind. Zudem präsentiert er ein detailliertes KI-Reifemodell, das die Fortschritte von Unternehmen auf der Grundlage ihres KI-Ansatzes bewertet von KI-Einsteigern und KI-Pionieren bis hin zu KI-Führern und KI-Meistern.

Eine Intelligente Dateninfrastruktur ist das Fundament jedes KI-Erfolgs

Das IDC Whitepaper berichtet:

KI-Meister optimieren ihre Dateninfrastruktur für transformative KI-Initiativen, indem sie einen unkomplizierten Zugriff auf Unternehmensdaten bei kurzer Vorbereitungszeit ermöglichen und eine einheitliche, hybride Multi-Cloud-Umgebung entwickeln, die vielfältige Datentypen und Zugriffsmethoden unterstützt.

KI-Meister verfolgen ambitioniertere KI-Ziele und erleben dabei datenbezogene Fehlschläge wie infrastrukturbasierte Datenzugriffsbeschränkungen (21 %), Einschränkungen der Compliance (16 %) und unzureichende Daten (17 %).

KI-Einsteiger sehen sich mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert und haben außerdem mit Budgetbeschränkungen (KI-Einsteiger 20 versus KI-Meister 9 %), unzureichenden Daten für das Modelltraining (26 vs. 17 %) und geschäftlichen Beeinträchtigungen beim Datenzugriff (28 vs. 20 %) zu kämpfen.

Den Ergebnissen zufolge benötigen Unternehmen eine intelligente Dateninfrastruktur, um KI-Initiativen verantwortungsbewusst zu skalieren. Wo genau ein Unternehmen auf der KI-Reifeskala steht, hängt von seiner Infrastruktur ab, die nicht nur den langfristigen Erfolg von KI-Projekten, sondern auch deren Geschäftsergebnisse unterstützt. Unternehmen, die noch am Anfang ihrer KI-Reise stehen oder sich erst gerade auf den Weg gemacht haben, verwenden in der Regel disparate Datenarchitekturen oder verfolgen Pläne für eine einheitliche Architektur, während die meisten KI-Führer und KI-Meister bereits eine einheitliche Vision umsetzen. Im Ergebnis scheitern die Unternehmen mit der umfassendsten KI-Erfahrung weniger oft.

"Dieses IDC Whitepaper bestätigt die zentrale Bedeutung einer intelligenten Dateninfrastruktur für Unternehmen, um KI verantwortungsbewusst zu skalieren und die Erfolgsquote von KI-Initiativen zu verbessern", so Jonsi Stefansson, Senior Vice President und Chief Technology Officer bei NetApp. "Mit einer intelligenten Dateninfrastruktur erhalten Unternehmen die Flexibilität, überall auf alle Daten zugreifen zu können. Ein integriertes Datenmanagement gewährleistet dabei Datensicherheit, -schutz und -Governance sowie einen anpassbaren Betrieb, der Performance, Kosten und Nachhaltigkeit optimieren kann."

Die Flexibilität der Dateninfrastruktur ist entscheidend für eine hohe Datenverfügbarkeit und erfolgreiche KI-Initiativen

Das IDC Whitepaper berichtet:

48 der KI-Meister haben eine sofortige Verfügbarkeit ihrer strukturierten Daten und 43 ihrer unstrukturierten Daten bei den KI-Einsteigern trifft dies nur auf 26 bzw. 20 zu.

KI-Meister (65 %) und KI-Einsteiger (35 %) berichten, ihre vorhandenen Datenarchitekturen können die privaten Daten ihres Unternehmens nahtlos in KI-Cloud-Dienste integrieren.

Der Marktstudie zufolge ist KI-Meistern bewusst, dass ihre Datenarchitektur und -infrastruktur für transformative KI-Initiativen einen unkomplizierten Zugriff auf Unternehmensdatensätze ohne oder mit geringem Aufbereitungs- oder Vorverarbeitungsaufwand gewährleisten muss.

"Infrastrukturentscheidungen, die während des Design- und Planungsprozesses von KI-Initiativen getroffen werden, müssen die Flexibilität der Architektur berücksichtigen", erklärt Ritu Jyoti, Group Vice President, Worldwide Artificial Intelligence and Automation Research Practice, Global AI Research Lead, bei IDC. "Die dynamische Natur von Dateninputs für KI- und GenAI-Workstreams erfordert einen unkomplizierten Zugriff auf verteilte und vielfältige Daten, und zwar strukturierte und unstrukturierte Datensätze mit unterschiedlichen Merkmalen. Infolgedessen sind ein flexibler, einheitlicher Ansatz für die Speicherung, eine gemeinsame Steuerungsebene und Verwaltungstools entscheidend, die Datenwissenschaftler und Entwickler dazu befähigen, Daten mit MLOps-Integrationen nahtlos zu nutzen."

Effektive Data Governance und Sicherheitsprozesse fördern den KI-Erfolg

Das IDC Whitepaper berichtet:

Das Unvermögen von KI-Einsteigern, Fortschritte zu erzielen, ist häufig auf das Fehlen von standardisierten Governance-Richtlinien und -Verfahren zurückzuführen. Nur 8 der KI-Einsteiger haben diese Richtlinien für alle KI-Projekte erstellt und standardisiert bei KI-Meistern beträgt dieser Anteil 38 %.

Während 51 der KI-Meister über standardisierte Richtlinien verfügen, die von einer unabhängigen Gruppe innerhalb ihres Unternehmens konsequent durchgesetzt werden, trifft dies nur auf 3 der KI-Einsteiger zu.

Der Marktstudie zufolge sind eine effektive Datenverwaltung und -sicherheit entscheidende Indikatoren für den organisatorische Reifegrad von KI-Initiativen. Der verantwortungsbewusste und sichere Umgang mit Daten bleibt ein zentrales Thema für Unternehmen, da viele KI-Stakeholder versuchen, Sicherheitsprozesse zu umgehen, um die Entwicklung zu beschleunigen. Dem Feedback von Unternehmen zufolge, die ihren Erfolg mithilfe von KI-Initiativen vergrößern konnten, sind Governance und Sicherheit nicht nur Kostenstellen, sondern können Innovationsprozessen wichtige zusätzliche Impulse geben. Indem sie Sicherheit, Datensouveränität und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften in den Vordergrund stellen, können Unternehmen die Risiken ihrer KI- und GenAI-Initiativen reduzieren und dafür sorgen, dass sich ihre Dateningenieure und Wissenschaftler vollständig der Steigerung von Effizienz und Produktivität widmen können.

Effiziente Ressourcennutzung ein wichtiger Faktor für die verantwortungsbewusste KI-Skalierung

Das IDC Whitepaper berichtet:

43 der KI-Meister nutzen klar definierte Metriken zur Bewertung der Ressourceneffizienz bei der Erstellung von KI-Modellen, die für alle KI-Projekte abgeschlossen und standardisiert wurden dies trifft nur auf 9 der KI-Einsteiger zu.

63 aller Befragten benötigen umfangreichere Verbesserungen oder eine komplette Neukonfiguration, um ihren Speicher für KI zu optimieren. Nur 14 erklären, sie benötigten keine Verbesserungen.

Da KI-Workflows in fast allen Branchen an Bedeutung gewinnen, kommt es darauf an, die Auswirkungen auf die Rechen- und Speicherinfrastruktur, die Daten- und Energieressourcen und die dadurch entstehenden Kosten zu berücksichtigen. Ein wichtiger Maßstab für den KI-Reifegrad ist die Definition und Umsetzung von Metriken zur Bewertung der Effizienz des Ressourceneinsatzes bei der Erstellung von KI-Modellen.

Methodik

Im Dezember 2023 und Januar 2024 führte IDC 24 ausführliche und 1.220 quantitative Interviews per Webumfrage unter globalen Entscheidungsträgern aus den Sektoren IT-Betrieb, Datenwissenschaft, Datentechnik und Softwareentwicklung im Zusammenhang mit KI-Initiativen durch. Diese Interviews förderten detaillierte Informationen über den aktuellen Stand von KI-Initiativen zutage, darunter auch eine Reihe von Herausforderungen, zahlreiche Geschäftsvorteile und bewährte Praktiken, die führende Unternehmen zum Erfolg geführt haben.

Im Zuge dieser Analyse hat IDC ein KI-Reifegradmodell entwickelt, nach dem Unternehmen auf Basis ihres bestehenden KI-Ansatzes in Bezug auf die Daten- und Speicherinfrastruktur, die Datenrichtlinien und -verwaltung, die Ressourceneffizienz sowie die Befähigung und Zusammenarbeit mit Stakeholdern einem von vier Reifegraden zugewiesen werden. Diese Reifegrade sind KI-Einsteiger (AI Emergents), KI-Pioniere (AI Pioneers), KI-Führer (AI Leaders) und KI-Meister (AI Masters).

*Quelle: IDC Whitepaper im Auftrag von NetApp, "Scaling AI Initiatives Responsibly: The Critical Role of an Intelligent Data Infrastructure", Doc US52048524, April 2024

Weitere Informationen unter: https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/107000-wp-scaling-ai-initiatives.pdf

Erleben Sie NetApp und einen Gastredner von IDC am Mittwoch, 22. Mai um 11 Uhr ET bei "Scaling AI Initiatives Responsibly: The Critical Role of an Intelligent Data Infrastructure" Webcast: https://www.netapp.com/forms/ai-thought-leadership-webinar/.

