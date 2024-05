Der Kakao-Future lag bei rund 11.000 USD pro Tonne - Rekordhöhe. Mittlerweile sind die Preise für den Hauptbestandteil der Schokolade wieder zurück gekommen. Weshalb sich das auf nicht nur auf die Schokoladenpreise auswirken wird, wer von dem größten Preiseinbruch am meisten profitiert, was die Ursachen für diese Volatilität beim Rohstoff Kakao sind, und wie Sie von den Schwankungen profitieren können, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann, Vontobel.