Deutschlands wichtigster Autovermieter wechselte vor zwei Jahren die Spitze aus. Mit dem Ankauf chinesischer E-Mobile wollte SIXT seine Marktstellung dominierend ausweiten oder besonders fortschrittlich erscheinen. Das ging daneben.Der Gesamtbestand wird zu Schrottpreisen verwertet, weil niemand sie mietete. Dieser Verlust ist jedoch ein Einmalverlust und kein dauerhafter. Rund gerechnet: 2,65 Mrd. € Marktwert für 3,6 Mrd. € Umsatz und ein Ca.-Gewinn von etwa 7,90 € je Aktie im kommenden Jahr ergibt ein KGV knapp über 10. Der aktuelle Test des bisherigen Tiefstniveaus um 77 € enthält ein Restrisiko von etwa 5 €. In dieser Spanne platzieren wir Neu- oder Zukäufe.SIXT ist eine zweideutige Wette. Zum einen auf die Entwicklung des Flugverkehrs mit Schwerpunkt Flughäfen und zum anderen in der Konsumentenstimmung, sich einen Mietwagen zu leisten, um es bequemer zu haben. Das gilt sowohl für das US- wie Europageschäft.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 19!

Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 19 u. a.:- Deutschland steht vor einer Investitionsschwäche- Der deutsche Konsum beginnt sich neu aufzustellen- HENKEL steht vor einer Scheinrechnung- EVOTEC - Nach der Kurshalbierung läuft alles anders- In der deutschen EEG-Szene bewegt sich etwas- Wir schauen auf NORDEX und 2G ENERGY- China rücken wir erneut ins Blickfeld- BOEING - Nach dem Desaster ein Kauf?