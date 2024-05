Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) -ESR (https://esrgear.de/), eine führende Marke für mobiles Zubehör, kündigte heute eine bahnbrechende neue Reihe von Hüllen und Zubehör für das neue iPad Air und Pro an. Die Kollektion wurde entwickelt, um die Produktivität zu maximieren und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Sie umfasst ein komplettes Sortiment an vielseitigen Hüllen und innovativen Displayschutzfolien, die nahtlos zusammenarbeiten und das iPad-Erlebnis des Benutzers verbessern."Seit der Veröffentlichung unserer ersten iPad-Hülle war es unser Ziel bei ESR immer, Funktionalität zu bieten, indem wir Zubehör entwickeln, das auf die sich verändernden Bedürfnisse von iPad-Benutzern eingeht", erklärte Tim Wu, CEO von ESR. "Unser Team hat jedes Zubehör der neuen Produktreihe sorgfältig ausgearbeitet, um sicherzustellen, dass jedes einzelne das Alltagserlebnis der Benutzer verbessert."Shift Magnetische Hülle: Eine magnetische Ständerhülle mit 6 einzigartigen NutzungsmodiDas mit dem Red Dot Award ausgezeichnete Shift Magnetische Hülle (https://www.amazon.de/dp/B0CRHHW9HR?maas=maas_adg_4626306F109F6762D6D1FEF4E3E247C3_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) von ESR ist die erste iPad Hülle, das sechs Nutzungsmodi unterstützt. Es verfügt über zwei Stützhalterungen und sechs magnetische Rillen, die neun stabile Betrachtungswinkel zum Schreiben oder Ansehen ermöglichen, während die abnehmbare magnetische Rückschale das Hochformat und die erhöhte Displayansicht ermöglicht und aus der Hülle entfernt werden kann, um das iPad des Benutzers zu schützen, wenn sie ihr Tablet in die Hand nehmen müssen. Die Hülle ist in sechs verschiedenen Farben für vier Modelle bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CRHHW9HR?maas=maas_adg_4626306F109F6762D6D1FEF4E3E247C3_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) erhältlich.Rebound Magnetische Tastatur Hülle 360: Eine Bluetooth-Tastatur mit abnehmbarer Rückschale und mehreren BetrachtungspositionenAls erste ihrer Art verfügt die Premium-Tastaturhülle (https://www.amazon.de/dp/B0CSG2XNJX?maas=maas_adg_5010B1D4F2535994F73D43A9BCC3B479_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) von ESR außerdem über eine abnehmbare magnetische Rückschale. Die Rückschale lässt sich leicht abnehmen, um sofortigen praktischen Zugriff auf das Tablet mit Ganzkörperschutz zu ermöglichen. Sie kann für einen ergonomischeren Betrachtungswinkel in der erhöhten Displayansicht und im Hochformat für eine bessere Nutzung von FaceTime aufgestellt werden. Darüber hinaus ist die Tastatur mit einem multifunktionalen Trackpad und sieben Optionen für die Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.Paper Feel Magnetischer Displayschutz: Ein abnehmbarer magnetischer Displayschutz, der das Erlebnis des Schreibens oder Zeichnens auf Papier nachbildetDer Paper-Feel Magnetische Displayschutz (https://www.amazon.de/dp/B0CSYK48JS?maas=maas_adg_17BB1D3B9DD297B31ED0FA261AF6F41E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) von ESR ist speziell auf Künstler zugeschnitten und verfügt über eine fein strukturierte Oberfläche, die das Gefühl vermittelt, einen Pencil auf Papier zu verwenden. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Displayschutzfolien verwendet der Paper Feel Magnetische Displayschutz Magnete, sodass Benutzer ihn bei Bedarf einfach anbringen können, wenn es Zeit zum Erstellen ist, und ihn dann entfernen können, um eine makellose Sicht auf ihr Display zu erhalten. Darüber hinaus kann es auf einer Displayschutzfolie aus gehärtetem Glas angebracht werden, um sicherzustellen, dass die iPad Displays der Benutzer stets geschützt sind.Armorite-Displayschutz: Ein extrem robuster Displayschutz aus gehärtetem Glas, der einer Krafteinwirkung von bis zu 50 kg standhältAls Branchenführer wird Armorite (https://www.amazon.com/dp/B0CSYWB44T?maas=maas_adg_17BCE3E8D1D4AC55AFD89986ACC16C0C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) strengen Tests unterzogen, um einer Krafteinwirkung von bis zu 50 kg standzuhalten, um sicherzustellen, dass es die Displays der Benutzer vor Kratzern und Beschädigungen schützt. Die mitgelieferte einfache Anbringungsablage ermöglicht eine schnelle und einfache Anbringung in vier Schritten und löst mit der automatischen Staubentfernungsfolie die häufigen Probleme der Fehlausrichtung der Displayschutzfolie und der Blasenbildung.Digital Pencil Pro: Ein Premium Stylus mit Schnelltaste, der magnetisches und USB-C-Laden unterstütztFür Benutzer, die ihr iPad zum Notizenmachen oder zum Kreativsein nutzen, ist der ESR Digital Pencil Pro (https://www.amazon.de/dp/B0C3B252C9?maas=maas_adg_13EC2DEA0D376B16472E5210598F5C7B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) der perfekte Kreativpartner. Es ist vollgepackt mit benutzerfreundlichen Funktionen, einschließlich der Wahl zwischen praktischem magnetischem kabellosem Laden oder schnellem 30-minütigem USB-C Laden, und koppelt sich automatisch mit den iPads der Benutzer, wenn es durch einfaches Doppeltippen der oberen Taste eingeschaltet wird. Der Pencil ist in drei Farben erhältlich und enthält drei Ersatzspitzen.VerfügbarkeitEntdecken Sie das gesamte Sortiment an innovativem iPad-Zubehör von ESR (https://www.esrgear.de/) auf Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/4902F752-6D21-47FF-ABC6-37B3248A46F2?maas=maas_adg_030DA658B54AFCBDE42C6F626E4452E9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) oder direkt über die offizielle Website von ESR.BildergalerieDie vollständige Pressemappe finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1bDgqhORIPiDGzgW3lvIeQe0_gjOpgyuL?usp=sharing). Für weitere Informationen zu ESR, Sample Anfragen oder zusätzliche Assets wenden Sie sich an media@esrgear.com.Über ESRESR wurde 2009 gegründet und hat eine Nutzerbasis von über 100 Millionen Menschen weltweit. Es ist eine führende Marke für mobiles Zubehör und die führende Marke für MagSafe-Zubehör.Von Hüllen, die mehr bieten als nur Schutz, bis hin zu kabellosen Ladegeräten, die die Möglichkeiten von MagSafe neu definieren - wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Nutzung von Technologie zu vereinfachen.