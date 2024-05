ChatGPT könnte schon bald durch eine neue Suchfunktion ergänzt werden. Insider berichten erstmals darüber, wie sie funktionieren könnte und was sie von der bisherigen Websuche unterscheidet. OpenAI arbeitet an einem neuen Feature für ChatGPT, das es dem Chatbot ermöglichen soll, das Internet zu durchsuchen und Quellen direkt in den Suchergebnissen anzugeben. Mit der Funktion könnte OpenAI eine Alternative zu Google darstellen.AnzeigeAnzeige Nutzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...