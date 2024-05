Element79 Gold streicht über 5 Mio. CAD für Maverick Springs ein!

Anzeige / Werbung

Es hat gedauert, doch nun übernimmt die australische Sun Silver das Maverick Springs-Projekt. Es werden aus dem Verkauf 4,4 Mio. CAD Cash erlöst.

Jetzt ist der Deal also in trockenen Tüchern! Wie von Goldinvest.de schon verschiedentlich berichtet, verkauft Element79 Gold (CSE ELEM / WKN A3EX7N) das ehemalige Hauptprojekt seines Nevada-Projektportfolios Maverick Springs an die australische Sun Silver. Der Prozess hatte sich hingezogen, doch jetzt kann das Unternehmen von CEO James Tworek die Ausübung der verbindlichen Optionsvereinbarung zum Abschluss des Verkaufs von Maverick Springs melden!

Element79 hatte das Projekt 2021 erworben und seitdem weiterentwickelt. Unter anderem wurde eine Ressourcenaktualisierung vorgenommen, die Maverick Springs geschlussfolgerte Ressourcen von 3,71 Mio. Unzen Goldäquivalent gemäß dem kanadischen Standard NI 43-101 bescheinigen.

Schon vergangenes Jahres hatte Element79 begonnen nach Finanzierungspartnern für Maverick Springs Ausschau zu halten, da bereits damals die ehemals produzierende Goldmine Lucero in den Fokus rückte. Im August 2023 dann verhandelte und unterzeichnete dann später die verbindliche Optionsvereinbarung mit Sun Silver.

Einnahmen aus dem Verkauf stützen Lucero-Entwicklung

Mittlerweile konzentriert sich Element79 fast ausschließlich auf die Entwicklung des hochgradigen Lucero-Projekts in Peru, wo man das Potenzial auf eine Rückkehr zur Produktion in absehbarer Zukunft sieht. Da kommt der Erlös aus der Mavericks Springs-Transaktion gerade recht. Laut Element79 lagen die bereinigten Kosten für die ursprüngliche Akquisition von Maverick Springs bei 3,337 Mio. CAD, während man das Projekt jetzt für 5,033 Mio. CAD abstoßen kann. So gesehen konnte der Wert von Maverick Springs um 1,696 Mio. CAD gesteigert werden. Das bedeutet einen ROI (Return on Investment) von 51% - innerhalb von nur 28 Monaten wie Element79 Gold vorrechnet.

Wie das Unternehmen weiter erläutert, wird der Verkauf insgesamt 4,4 Mio. CAD an Cash generieren. Zusätzlich erhält Element79 noch 3,5 Mio. Sun Silver-Aktien zu 0,20 AUD, was einen fairen Marktwert von noch einmal 700.000 AUD bedeutet. Es wird davon ausgegangen, dass die Sun Silver-Aktien ab ungefähr dem 15. Mai an der ASX gehandelt werden können.

Element79 wird nach eigener Aussage 2,2 Mio. CAD aus dem Verkaufserlös darauf verwenden, einen Kredit im Zusammenhang mit dem Erwerb der Nevada-Projekte abzulösen. Das restliche Kapital soll eingesetzt werden, um andere Unternehmensprojekte und den Betrieb zu finanzieren sowie um Kapitalschulden und Verbindlichkeiten zu reduzieren.

"Der erfolgreiche Abschluss der Transaktion unterstreicht das unerschütterliche Engagement von Element79 bei der Umsetzung seines strategischen Plans", sagte James Tworek, CEO des Unternehmens. "Dies ist ein entscheidender Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens: Er ist ein Beweis für die Fähigkeit unseres Teams, durch die Durchführung von Projekten Werte zu schaffen, und zeigt einen potenziellen Wendepunkt in unserer laufenden Mission an, ein stärkeres und fokussierteres Unternehmen aufzubauen; er untermauert das sorgfältige Finanzmanagement durch die Bereinigung der Bilanz aus vergangenen Bemühungen und stellt nicht verwässerndes Kapital zur Verfügung, um den Betrieb zu unterstützen und strategische Explorationsprogramme auf unseren Kerngrundstücken voranzutreiben, um weitere Werte für unsere Investoren zu schaffen."

Fazit: Mit der Maverick Springs-Transaktion hat Element79 unseres Erachtens nicht nur gezeigt, dass man Werte für die Aktionäre schaffen kann sondern auch, dass es jetzt möglich ist, die Anstrengungen in Bezug auf die fortlaufende Exploration und Optimierung des Hauptprojekts Lucero zu intensivieren. Das dürfte umso leichter fallen, als das Unternehmen nun in einer finanziell deutlich stabileren Position ist. Wir sind gespannt, was Element79 Gold dieses Jahr noch erreichen kann.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Element79 Gold Corp. halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Element79 Gold Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA28619A2002