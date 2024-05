DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

LEVELJUMP HEALTHCARE CORP 75J CA52731E1060 BAW/UFN

NEW FRONTIER VENT. INC. S1O CA64440W1032 BAW/UFN

NEXOPTIC TECHNOLOGY CORP. E3O1 CA65341P1053 BAW/UFN

SELECT SANDS CORP. ROG CA81619L1067 BAW/UFN

STEER TECHNOLOGIES INC. H1Y CA8583351025 BAW/UFN

TRANSFORMA RES. CORP. CFV0 CA89367L1031 BAW/UFN

YANGAROO INC. 76T CA9847472045 BAW/UFN

