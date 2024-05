Der Anbieter von E-Commerce-Software rutscht in die roten Zahlen. Auch die Prognose bleibt hinter den Erwartungen. Im ersten Quartal stieg das Bruttowarenvolumen über die Plattform des Unternehmens um 23 Prozent auf 60,86 Milliarden Dollar. Der Umsatz legte zum Vorjahr in gleichem Maße auf rund 1,9 Milliarden Dollar zu und erfüllte damit die Erwartungen der Analysten. Berücksichtigt man den Verkauf des Logistikgeschäftes an Flexport im vergangenen Jahr, steht ein Zuwachs von 29 Prozent. Unter dem ...

