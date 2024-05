DJ PTA-News: Sanitätshaus Aktuell Aktiengesellschaft: Einladung zur Hauptversammlung 2024

Vettelschoß (pta/08.05.2024/16:00) - Sanitätshaus Aktuell Aktiengesellschaft, Vettelschoß

Einladung zur Hauptversammlung 2024

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft (m, w, d) zu der

am Donnerstag, den 13. Juni 2024, 10:30 Uhr (MESZ),

im Leonardo Royal Cologne Bonn Airport, Josef-Broicher-Straße 11, 51145 Köln,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

I. TAGESORDNUNGSPUNKTE, BESCHLUSSVORSCHLÄGE UND BEGRÜNDUNGEN

TOP 1 VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023. Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Auf der Höhe 50, 53560 Vettelschoß, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Ferner steht der Geschäftsbericht, der diese Unterlagen enthält, im Internet unter https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung sowie in unserem Aktionärsportal zum Download bereit. Die Einsichtnahme in die Unterlagen wird auch während der Hauptversammlung möglich sein. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 festgestellt (§ 172 AktG). Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem TOP ist somit nicht erforderlich.

TOP 2 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von 8.057.820 Euro zur Ausschüttung einer Dividende von 60 Euro je Aktie im Nennbetrag von einem Euro, insgesamt also 8.057.820 Euro, zu verwenden.

TOP 3 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DES VORSTANDS

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 4 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DES AUFSICHTSRATS

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 5 WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Beschlussvorschlag: Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand GmbH, Lenneper Straße 19, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

II. WICHTIGE HINWEISE

1. AKTIONÄRSPORTAL

Die Gesellschaft stellt auf ihrer Internetseite unter

https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung

ein Aktionärsportal zur Verfügung. Zusammen mit den Einladungsunterlagen erhalten die Aktionäre ihre Zugangsdaten zum Aktionärsportal. Mit diesen Zugangsdaten können sich die Aktionäre oder deren Bevollmächtigte im Aktionärsportal anmelden, den Geschäftsbericht sowie evtl. eingehende Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge einsehen und ihr Stimmrecht durch Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auf anderem Wege bleibt hiervon unberührt.

Das Aktionärsportal wird ab Montag, den 6. Mai 2024, 0:00 Uhr (MESZ), zur Verfügung stehen. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wird voraussichtlich ab Freitag, den 31. Mai 2024, 0:00 Uhr (MESZ), möglich sein. Nähere Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit den Einladungsunterlagen.

2. GEGENANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN NACH §§ 126 ABS. 1, 127 AKTG

Jeder Aktionär ist gem. §§ 126 Abs. 1, 127 AktG berechtigt, der Gesellschaft Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen sowie Vorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers zu übersenden. Sollen die Gegenanträge und Wahlvorschläge durch die Gesellschaft zugänglich gemacht werden, müssen die Gegenanträge (möglichst mit Begründung) und die Wahlvorschläge (auch ohne Begründung) mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum 29. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ, bei der Sanitätshaus Aktuell AG schriftlich per Post, E-Mail oder Fax eingehen. Wir bitten Sie, als Betreff "Hauptversammlung 2024, Gegenanträge zur TO" anzugeben. Die Kontaktdaten hierfür sind:

Sanitätshaus Aktuell AG Auf der Höhe 50 53560 Vettelschoß Fax: 02645-953990 E-Mail: hvgegenantraege@sani-aktuell.de

Rechtzeitig eingereichte Gegenanträge der Aktionäre werden von der Gesellschaft unverzüglich durch Einstellung im Aktionärsportal, welches unter

https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung

erreichbar ist, oder auf dem Postweg den Aktionären zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unverzüglich allen Aktionären zugänglich machen.

3. HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ

Im Rahmen der Hauptversammlung der Sanitätshaus Aktuell AG werden personenbezogene Daten verarbeitet. Einzelheiten dazu können unseren Datenschutzinformationen entnommen werden. Diese finden Sie im Aktionärsportal, welches unter

https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung

erreichbar ist. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen, werden gebeten, diesen über die Datenschutzinformationen zu informieren.

Vettelschoß, im Mai 2024

Sanitätshaus Aktuell AG

Der Vorstand

