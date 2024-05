Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG



Knaus Tabbert übertrifft Ergebniserwartungen - Marktumfeld zeigt sich weiter resilient



Die Knaus Tabbert AG hat heute die Zahlen für das dritte Quartal 2024 vorgelegt. Während die Umsatzentwicklung im Rahmen der Erwartungen ausfiel, überraschte das EBITDA sowohl uns als auch den Markt in positiver Weise. Die letzten Meldungen von Wettbewerbern und der Branche sind ermutigend und stützen unseren Investmentcase.



Treibende Kraft für die positive Entwicklung beim Umsatz in Q1 waren erneut die motorisierten Fahrzeuge mit einem Absatz von 3.012 Motorhomes (+3,5% yoy) und 1.651 Vans (+11,5% yoy). Die Anzahl verkaufter Caravans ging wie in den Vorquartalen gegenüber dem Vorjahr erwartungsgemäß zurück (-24,5% yoy auf 2.952).



Das EBITDA konnte trotz der inflationsbedingt leicht höheren Personalkosten (Q1/24: 12,1% vs. Q1/23: 11,3%) eine überproportionale Verbesserung erzielen und lag mit 38,1 Mio. EUR und einer EBITDA-Marge von 10,1% spürbar über den Erwartungen. Grund hierfür dürfte sowohl die überproportionale Entwicklung bei Morelo (+7,9% yoy) als auch das starke Servicegeschäft sein (Q1/24: 9,9 Mio. EUR vs. Q1/23: 4,3 Mio. EUR).



Der Auftragsbestand (AB) hat sich in Q1 erwartungsgemäß weiter von 946 Mio. EUR zum 31.12. auf 621 Mio. EUR zum 31.03 verringert. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Q1 das letzte Quartal des jeweils alten Modelljahres ist und die Neubestellungen im Rahmen der Händlertage alleine aufgrund der Abnahmegarantien für die Ausstellungsfahrzeuge spürbar anziehen. Entsprechend erwarten wir zur Jahresmitte einen zum Q1/24 vergleichbaren AB und sehen für das zweite Halbjahr auch durch die Einführung der angekündigten neuen Marke positive Impulse für ein gutes Endkundengeschäft. Dafür spricht auch, dass sich die Branche weiter widerstandsfähig zeigt. So hat das Statistische Bundesamt kürzlich bekannt gegeben, dass die Anzahl der Übernachtungen auf Campingplätzen in 2023 mit 42,3 Mio. Gästeübernachtungen einen neuen Rekordstand erreicht hat (+5,2% yoy). Interessant ist u.E., dass die Preissteigerung für Wohnmobilstellplätze mit 9% über der allgemeinen Preisentwicklung lag und damit einen anhaltenden Nachfrageüberhang für diese Übernachtungsform indiziert. Auch der Wettbewerb in Europa zeigt sich weiterhin stabil. So lag der Umsatz mit Motorhomes bei Trigano in Q2 (Dez.-Feb.) 26% über dem Vorjahr.

Upside sehen wir trotz der soliden Kapitalrentabilität (ROCE: 23,5%) im Working Capital Management und folglich beim Free Cash Flow, der zwar mit 1,1 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahrs lag, aber im Verhältnis zur Profitabilität noch Potenzial hat.



Fazit: Im Hinblick auf die soliden Ergebnisse in Q1 fühlen wir uns mit unseren Prognosen weiterhin wohl. Mit der erwarteten Stabilisierung des AB zur Jahreshälfte dürfte sich u.E. auch die anhaltende Skepsis bezüglich der weiteren Umsatzentwicklung und die daraus resultierende Unterbewertung auflösen. Wir bestätigen daher unsere Empfehlung und das Kursziel von 87,00 EUR.







