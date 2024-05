TRADINGIDEE des Tages | BITCOIN (08.05.2024)

Fakten:

Bitcoin prallte an der wichtigen kurzfristigen Widerstandszone ab

Die kurzfristige Stimmung bleibt rückläufig

Der Preis kehrte unter den gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt zurück

Tradingidee:

Eine mögliche Short-Position auf Bitcoin zum Marktpreis (für hochspekulatives Trading)

zum Marktpreis (für Trading) Mögliches Kursziel 1; Gewinnmitnahme 1: 59300

Mögliches Kursziel 2; Gewinnmitnahme 2: 56860

Mögliches Stopp - Stop Loss SL: 65615

Background - Meinung

Bitcoin hat kürzlich eine lokale Aufwärtskorrektur erfahren. Ein Blick auf das 4 Stunden-Chart zeigt, dass es den Verkäufern gelungen ist, den Anstieg am wichtigen kurzfristigen Widerstandsbereich bei 64.230-64.600 - zu stoppen, der durch die obere Grenze der 1:1-Struktur, das 50%-Fibonacci-Retracement und vorherige Preisreaktionen gekennzeichnet ist. Darüber hinaus zeigte sich auf dem Chart das bärische Candlestick-Muster "bearish engulfing". In Anbetracht dessen ist eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung möglich. Eine mögliche Tradingidee für hochspekulative Trader wäre, Short-Positionen auf Bitcoin zum Marktpreis mit zwei Zielen einzugehen: 59.600 - und 56.860 - Zudem wäre ein Stop-Loss bei 65.615 - angemessen.

Quelle: xStation5 von XTB

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

UND JETZT AUCH NOCH ZINSEN!

Guthabenzinsen direkt auf dem Handelskonto.

Automatisch! Ab dem ersten Euro! Täglich verfügbar!

Mehr erfahren hier.

Offenlegung gemäß - 80 WpHG zwecks möglicher InteressenkonflikteDer Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.RisikohinweisCFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.